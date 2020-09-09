Схимонах Сергий снова не пришел на епархиальный суд, ему дадут последний шанс

Схимонах Сергий (Романов) сегодня снова не явился на заседание екатеринбургского епархиального суда, куда его вызвали в связи с клеветническими обвинениями, прозвучавшими из его уст в адрес правящего архиерея. В пресс-службе Екатеринбургской епархии «Новому Дню» сообщили, что мятежному схимонаху дадут еще один шанс. Если он не придет завтра, 10 сентября, не исключено, что его отлучат от Церкви. Впрочем, как рассказал журналистам после заседания председатель епархиального суда отец Николай Малета, у суда все еще есть желание услышать и понять схимонаха. Но диалога с ним по-прежнему нет. «Пока кроме этих обращений, содержащих беспочвенные обвинения, мы ничего не слышим», – отметил священник.

Напомним, по версии епархии, Сергий нарушил 28-е правило Святых Апостолов: будучи извержен из сана, он «дерзновал коснуться служения, которого был ранее лишен». Кроме того, епархиальный суд обвинил Сергия в клевете на правящего архиерея – митрополита Кирилла. Сегодня утром в соцсетях появились новые обвинения в адрес иерархов РПЦ, которые распространил помощник Сергия Всеволод Могучев. Также Сергий потребовал пригласить на суд выбранных им свидетелей.

В ответном обращении к нему епархиальный суд указал, что при соблюдении определенных правил Сергий может пригласить своих свидетелей. «Поскольку заседания церковного суда являются закрытыми, присутствие свидетелей на протяжении всего заседания будет невозможно. В остальном церковный суд не желает лишать Вас защиты, если таковая Вам понадобится», – говорится в обращении к схимонаху Сергию.

Добавим, что присутствие свидетелей возможно только в том случае, если в суд явится сам Сергий лично. «Должен быть сам схимонах Сергий. Тогда уже если будет необходимость, и кто-то из этих людей сможет по существу вопроса что-то сказать, его пригласят и послушают», – сказал Николай Малета.

Как уже писал «Новый День», в конце июля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова). Напомним, в решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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