В бывшем монастыре экс-схиигумена Сергия началась новая жизнь (ФОТО)

На подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, история которого связана со скандально известным схиигуменом Сергием, совершена первая служба. Он снова стал обитаемым. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Ну когда же, когда»? Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ. Начинается новая страница в истории обители. Сестрам сейчас предстоит наладить быт и уклад монастырской жизни», – написал владыка Евгений в телеграм-канале.

Напомним, в 2020 году духовником Среднеуральского женского монастыря был скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). Весной 2020 года он активизировался в интернете, записывая видеопроповеди – в них он призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, рассказывал о заговоре тайного мирового правительства и критиковал действующую власть России. Романов был отлучен от церкви, а в декабре 2020 года – арестован. Часть его сторонников оставалась в монастыре до апреля 2021 года, затем обитель была расселена. «Екатеринбургская епархия с первых дней конфликта в Среднеуральском женском монастыре отмечала, что все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности», – комментировали тогда в епархии.

Сам Романов сейчас отбывает срок в колонии. Монастырю дали новое имя.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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