Монастырю бывшего схиигумена Сергия дали новое имя

Священный Синод принял решение о переименовании Среднеуральского женского монастыря, который стал известен после скандальной истории бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

«В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области», – говорится в решении Синода.

Напомним, Николай Романов (схиигумен Сергий) был духовником Среднеуральского женского монастыря, а до того настоятелем мужского монастыря на Ганиной Яме. Весной 2020 года он активизировался в интернете, записывая видеопроповеди – в них он призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, рассказывал о заговоре тайного мирового правительства и критиковал действующие власти России. Романов был отлучен от церкви, а в декабре 2020 года – арестован. Часть его сторонников оставалась в монастыре до апреля 2021 года, затем он был расселен.

Сам Романов сейчас отбывает срок в колонии. 30 ноября 2021 года его признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме, из-за проповедей, которые были выложены в интернете. В январе 2023 его признали виновным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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