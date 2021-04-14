Екатеринбургская епархия о расселении Среднеуральского монастыря: «Все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия»

Екатеринбургская епархия прокомментировали действия судебных приставов на территории Среднеуральского женского монастыря. Сегодня рано утром правоохранители вывели из обители более ста человек, проживавших там. Церковь объявила, что готова дать приют всем сторонникам Николая Романова (бывшего схиигумена Сергия), который сейчас находится в московском СИЗО по обвинению в ряде преступлений.

«Екатеринбургская епархия с первых дней конфликта в Среднеуральском женском монастыре отмечала, что все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности.

Отпавший от Русской православной церкви Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов Российской Федерации на территории обители. В результате деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание, в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдением законов на территории нашей страны.

Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей. Произошедший в Среднеуральской обители раскол этот процесс еще более осложнил», – прокомментировали в Екатеринбургской епархии.

Монахиням Среднеуральского монастыря предлагают выбрать любую обитель митрополии для продолжения монашеского деяния. За помощью они могут обратиться в социальный отдел епархии, для этого открыта круглосуточная горячая линия: 300-24-74.

Помочь обитателям монастыря обещают и власти Свердловской области. «Наша задача – помочь людям, которые проживали там. Семьям с детьми бесплатно предоставлены номера в гостиницах и трехразовое питание. Людям, которым требуется особый уход, предложено размещение в медицинских и социальных учреждениях региона. Екатеринбургская епархия также предоставит желающим возможность переселиться в иные монастыри Свердловской области. Постояльцам, которые захотят вернуться в места постоянной регистрации, будет оказана необходимая помощь», – заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.

В департаменте информполитики также сообщили, что в монастыре находился мужчина с инвалидностью, для проживания там которого не были созданы необходимые условия. В связи с этим в обитель прибыли министр соцполитики Андрей Злоказов и социальные работники. Они предложили инвалиду размещение в одном из профильных социальных учреждений региона. Ситуация находится на контроле министерства.

Как сообщал «Новый День», РПЦ через арбитраж признала за собой право собственности на Среднеуральский женский монастырь, которым до декабря управлял опальный отец Сергий. Сегодня приставы исполнили решение суда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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