Приставы при поддержке силовиков выселяют Среднеуральский монастырь

Судебные приставы при поддержке силовиков рано утром начали штурм Среднеуральского женского монастыря: они исполняют решение Верхнепышминского суда.

В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что суд запретил гражданам находиться и проживать на территории монастыря «в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

Приставы уточняют, что органы государственной власти оказывают помощь по переселению людей по другому адресу, им предоставлен транспорт для переезда. «Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены», – подчеркивают в службе.

В телеграм-канале «Защита отца Сергия» его сторонники пишут, что в течение вчерашнего дня они из нескольких источников получили информацию о действиях в отношении монастыря. «Силовики рассчитывали, что им будет оказываться сопротивление. Однако монахи – люди мирные. Находятся в своих кельях и молятся Богу», – пишут они.

Напомним, ранее РПЦ через арбитраж уже признала за собой право собственности на сам храм. Монастырь и остальные здания на этой территории до сих пор удерживают сторонники экс-схиигумена Сергия.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 13.04.21

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