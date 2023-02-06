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Защита обжаловала приговор осужденному за экстремизм бывшему схиигумену

Защита бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) обжаловала приговор Бабушкинского районного суда города Москвы от 27 января 2023 года.

Как сообщает адвокатское бюро «Бабиков и партнеры», защита направила в суд предварительную апелляционную жалобу (чтобы не пропустить срок подачи апелляции, – прим. ред.). «Мотивированная апелляционная жалоба будет подготовлена защитой после получения текста приговора суда, который еще не вручен адвокатам отца Сергия», – отмечают в бюро.

Напомним, 23 января экс-схиигумен был признан виновным в разжигании вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и приговорен к 7 годам колонии. Его адвокат Павел Бабиков пояснил, что в этот срок включены 3,5 года лишения свободы, назначенные Измайловским районным судом 30 ноября 2021 года. При этом начиная с 29 января 2020 года до срока вступления в силу приговора от 27 января 2023 года срок «отцу Сергию» засчитывается как день за полтора, потому что он находится в СИЗО.

В своем последнем слове бывший схиигумен заявил: «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние».

Уголовное дело по обвинению в экстремизме – уже второе для бывшего схиигумена. 30 ноября 2021 года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме, из-за проповедей, которые были выложены в интернете.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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