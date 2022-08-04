Обвиняется в экстремизме: в московский суд передано второе уголовное дело бывшего схиигумена Сергия

Уголовное дело бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева, обвиняемых в экстремизме, передано в Бабушкинский суд Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию представителя суда.

Дело поступило в суд 3 августа и уже передано судье, уточнил представитель суда. Дата слушаний еще не назначена.

Верховный суд в начале июля решил передать дело в Бабушкинский суд, а не в один из судов на Урале. Для Романова это будет второй судебный процесс, первый также проходил в столице.

Он и Могучев сейчас находятся под стражей в Москве. Им вменяют возбуждение ненависти и вражды ( п. «в» ч.2 ст.282 УК) в связи с распространением в интернете видеороликов с участием бывшего схиигумена. Следствие дело не комментирует. Защита говорит, что к концу расследования в марте в деле стало шесть роликов, ранее их было пять.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Приговор пытались оспорить в марте, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. Теперь Романову и Могучеву, который транслировал позицию схиигумена в интернете, записывал ролики с его участием и комментировал происходящее в СМИ от его лица, грозит ответственность за экстремизм.

Именно высказывания монаха сделали его популярным – он выступал в качестве отрицателя коронавируса, требовал не повиноваться и не верить официальным властям, заявлял о масонском заговоре, и т.д. Скандальные видеопроповеди Сергия начали появляться в интернете в апреле 2020 года, во время локдауна. Провокационный характер записей привел к временному запрету на служение, а затем и к отлучению от Церкви, а после – к уголовным делам в отношении бывшего клирика и его помощника.

Бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года. Однако его сторонники удерживали Среднеуральский женский монастырь до 14 апреля 2021 года, потом их выселили судебные приставы.

Москва, Андрей Дорофеев

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