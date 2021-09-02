«Отец Сергий» и его пресс-секретарь стали фигурантами нового дела об экстремизме

Бывший пресс-секретарь отлученного от церкви экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой». По данным источников ТАСС, это и стало причиной задержания Могучева вчера, 1 сентября. Сам Романов тоже фигурирует в этом деле.

«Сергий также является фигурантом этого дела. Он организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и так далее», – сказал собеседник агентства.

Как уже сообщал «Новый День», скандальные проповеди отца Сергия начали появляться в интернете в апреле 2020 года, когда почти вся страна переживала локдаун из-за коронавируса. Тогда Сергий призвал верующих не повиноваться властям и прийти в храмы на Пасху. Другие его проповеди носили еще более провокационный характер. В конце концов это привело к отлучению его от церкви. Однако Сергий с группой верных ему людей закрылся в Среднеуральском женском монастыре.

В конце концов отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, потом – до 10 февраля 2022 года. Добавим, что его адепты довольно долго удерживали монастырь. Только утром 14 апреля 2021 года территория Среднеуральского монастыря была освобождена от насельников службой судебных приставов.

Пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев в январе 2021 года дважды отбывал административный арест – за экстремизм и за неповиновение сотруднику полиции, а затем надолго пропал из виду.

Сейчас Николая Романова судят по трем статьям УК: его обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийству прихожан и монахинь. Очередное заседание состоится сегодня в Измайловском суде Москвы.

Среднеуральск, Елена Владимирова

Среднеуральск. Другие новости 02.09.21

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