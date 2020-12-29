Следствие требует для бывшего схимонаха Сергия ареста на два месяца

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание начнется в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», события начали развиваться с огромной скоростью сегодня ночью: в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан. Также бойцы вынесли из монастыря несколько сейфов (это видно на записях, размещенных в паблике монастыря). Утром стало известно, что в отношении Сергия возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Во время одной из проповедей он обращался к своим сторонникам с вопросом, готовы ли они умереть за Россию.

Отметим, в СК Романову разрешили записать короткое обращение к пастве, в котором он призвал их просто молиться, ничего не предпринимать и заверил, что «у него все хорошо».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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