«Солдаты сняли все золото с икон». Как проходит «штурм» Среднеуральского монастыря

В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь нагрянул ОМОН. Силовики задержали отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова) и нескольких его сторонников.



При этом ещё накануне в соцсетях стали распространяться призывы к адептам религиозного культа – приехать в монастырь и поддержать бывшего клирика. По информации группы «Среднеуральский женский монастырь», там в итоге собрались около двух тысяч верующих. Сколько сотрудников было со стороны силовиков, неизвестно. Но без прямых столкновений не обошлось, есть ли пострадавшие, неизвестно.



Вероятно, что во время «штурма» были провокации. В группе монастыря сообщалось о том, что «солдаты сняли все золото в Спорительнице Хлебов с икон». «Ведут себя нагло. Монахинь держат группами под охраной. Что с отцами, неизвестно», – сказано в публикации.

Сообщается, что на территории монастыря находятся дети, которых на время новогодних каникул туда отправили родители, однако законных представителей на территорию пока не пускают.



Что до Сергия, его, по неподтвержденным пока данным, увезли в следственное управление СК России по региону.

Напомним, отлученный от церкви Николай Романов и его сторонники не желают покидать монастырь и регулярно выкладывают в сеть ролики оттуда. В конце октября бывшего схимонаха Сергия, отлученного от церкви, вызвали на допрос в следственный комитет по делу об истязаниях детей в Среднеуральском женском монастыре, где до последнего времени тот числился духовником. Сергий не явился. Его адвокаты заявили, что он, будучи гражданином старше 65 лет, находится на самоизоляции.

Как ранее писал «Новый День», летом этого года на территории монастыря побывала съемочная группа Ксении Собчак с ней во главе, журналисты разыскали бывших воспитанников, которых родители или родственники отдавали в Среднеуральский женский монастырь. Те рассказывали о применении насилия к ним. Причем об этих фактах силовым структурам было известно давно, еще в 2013 году православная журналистка Раиса Ильина обращалась в прокуратуру и управление МВД по Свердловской области, а также региональное минсоцполитики с просьбой разобраться в происходящем в монастыре.

Собчак, а вслед за ней и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, потребовали возбудить уголовное дело по фактам издевательств над детьми. Однако оно пока, по информации агентства, остается бесфигурантным.

Экс-схиигумен Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря, а до того настоятелем мужского монастыря на Ганиной Яме. Весной этого года он активизировался в интернете, записывая видеопроповеди – в них он призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, рассказывал о заговоре тайного мирового правительства и критиковал действующие власти России. Заявления Сергия легли в основу административных дел, в частности, о распространении заведомо ложной информации, которая несёт угрозу обществу. Кроме того, он был лишён сана и отлучён от церкви решением епархиального суда. «Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», – сообщали в Московском патриархате.

Новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, принимая руководство в начале декабря этого года, ответил на вопрос, как будет разрешать конфликт, связанный с бывшим духовником Среднеуральского женского монастыря, лишенным сана Сергием (Николаем Романовым) таким образом: «Придется вникать и разбираться. Как доктор, врач, прежде чем взять скальпель или лекарства, чтобы помочь ему, очень хорошо все взвесит, проведет консилиум. Я наблюдал за этим конфликтом, за этими ситуациями со стороны, так же, как наблюдают и остальные жители страны. Смотрел, размышлял. Но поскольку мне не задавали вопрос, как решить, я пока себе не давал ответов. Надо будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу – бывает, совершенно удивительным образом Господь способен разрешить нерешаемые проблемы».

Фото – группы «Среднеуральский женский монастырь»

Екатеринбург, Елена Сычева

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