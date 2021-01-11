Хоккеист Дацюк, актриса Шукшина и комик Соколов просят Путина заступиться за мятежного экс-схиигумена

Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк разместил на своей странице в Instagram обращение к президенту Владимиру Путину, в котором просит разобраться в «незаконном», по его мнению, задержании бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), ныне лишенного сана и отлученного от церкви. Под обращением подписались также Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.

Дацюк и его сторонники пишут, что «в ночь на 29 декабря в монастырь ворвались несколько сотен вооруженных людей», были проведены обыски, а сам старец вывезен, после чего этапирован в Москву. Напомним, ГСУ СКР предъявил Николаю Романову (таково его мирское имя) обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ «Склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство». 30 декабря он был арестован на два месяца.

В письме в его защиту говорится: «…зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных Литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было». Дацюк, Соколов и Шукшина умоляют: «Просим Вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. А также разобраться в незаконном, по нашему мнению, заключении под стражу схиигумена Сергия (Романова». Кроме того, защитники старца просят президента найти ответственных, в том числе из силовых структур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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