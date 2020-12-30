Экс-схиигумен Сергий арестован на два месяца. СКР впервые прокомментировал его дело

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) помещен под стражу на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия.

В ГСУ СКР сообщили, что Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство).

«В этом году Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство», – сообщают в СК.

Затем, по версии следствия, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства. Вину в совершении указанных преступлений он не признал.

Как уже сообщал «Новый День», события начали развиваться в ночь с 28 на 29 декабря: в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан, а позже – доставлен в Москву.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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