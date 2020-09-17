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Четверг, 17 сентября 2020, 13:08 мск

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Епархия обратилась к силовикам: ее комиссию не пустили в занятый Сергием монастырь

Представители епархиальной комиссии, созданной для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, не смогли туда попасть: им преградили дорогу «прихожане».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, сегодня комиссия должна была начать работу в монастыре, который уже несколько месяцев удерживает бывший схиигумен Сергий, отлученный от церкви решением епархиального суда.

Прибывшую в монастырь комиссию на территорию обители не допустили. Ее встретили некие «прихожане», которые преградили представителям епархии путь и не дали заехать за шлагбаум. При этом другие машины на территорию они пропускали.

Советник митрополита Кирилла по правовым вопросам иерей Виктор Явич пояснил, что в монастыре планировалось провести инвентаризацию недвижимых объектов и проверить документацию (техпаспорта, договоры на строительство и пр.), необходимую для узаконивания этих зданий. «Нам эти документы не были предоставлены, и мы даже не смогли зайти на территорию монастыря», – сказал отец Виктор. В связи с этим епархия уже обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщал «Новый День», 10 сентября пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандал с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря. «Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы», – заявил Песков на пресс-конференции. В тот же день Епархиальный суд принял решение об отлучении Сергия от церкви.

Екатеринбург, Среднеуральск, Евгения Вирачева

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Метки / Дело отца Сергия

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело отца Сергия,