Епархия начинает инвентаризацию в Среднеуральском женском монастыре

Епархиальная комиссия по инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре начинает работу, сообщили в пресс-службе митрополии. Там уточнили, что культовые сооружения по-прежнему незаконно удерживает бывший схиигумен Сергий, отлученный от церкви. Комиссия должна выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости на территории обители, проверить правила их эксплуатации, соответствие целевому назначению и действующему законодательству.

«Проверить вопросы соответствия использования монастырских зданий их целевому назначению с обязательной ревизией по направлениям деятельности (какие службы и подразделения размещаются в зданиях, какие функции они осуществляют, соответствует ли данная деятельность установленным нормам и правилам). Провести проверку осуществления подключения монастырских зданий к инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжения, водоотведения, отопления, газо- и электроснабжения). По результатам инвентаризации будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами», – сообщили в пресс-службе митрополии.

Комиссию возглавил благочинного Монастырского церковного округа игумен Иероним (Миронов), в нее вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации.

Как сообщал «Новый День», несколько дней назад схимонах Сергий (Романов), ранее лишенный сана за непослушание, нарушение священнической присяги, монашеских обетов, был также отлучен от церкви. Вместе с тем, вопреки решению епархиального суда, утвержденного патриархом Кириллом, Романов остается в монастыре и продолжает проводить церковные обряды, что в митрополии называют «кощунством» и «духовным помрачением».

Екатеринбург, Елена Сычева

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