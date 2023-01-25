Приговор бывшему схиигумену Сергию огласят 27 января

Оглашение приговора бывшему схиигумену Сергию Бабушкинский суд Москвы назначил на 27 января на 12:00 по московскому времени. Сегодня на заседании подсудимый выступил с последним словом.

Напомним, во время судебных прений прокурор просил приговорить бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) к семи годам колонии (по совокупности преступлений, с учетом предыдущего приговора, по которому Романову назначили 3,5 года колонии). Для его помощника Всеволода Могучева прокурор запросил 5 лет общего режима.

Нынешнее уголовное дело бывшего схиигумена – уже второе. 30 ноября 2021 года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме, из-за проповедей, которые были выложены в интернете.

В начале декабря судебный процесс перевели в закрытый режим. Причиной стало ходатайство прокурора Галины Матусевич. Она указала, что сторонники Романова призывают «к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса», а также «неоднократно проводили непонятные манипуляции» с автомобилем прокурора.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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