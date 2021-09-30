Бывшего схиигумена Сергия обвинили в возбуждении ненависти

Бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову) предъявлено обвинение еще по одной статье УК РФ.

Теперь его обвиняют еще и в экстремизме (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой»). Об этом сообщил «Коммерсанту» его адвокат Павел Бабиков.

По версии следствия, клирик и его окружение, в частности – Всеволод Могучев, снимали видеоролики с проповедями схиигумена и выкладывали их в интернет. В некоторых видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий.

Как уже писал «Новый День», сейчас Николая Романова судят по трем статьям УК: за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство. Очередное заседание с допросом свидетелей состоится в Москве сегодня. Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, потом – до февраля 2022 года. А 2 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 октября бывшего пресс-секретаря «отца Сергия», Всеволода Могучева. Ему уже предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой».

Среднеуральск, Елена Владимирова

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