Соратник бывшего схиигумена Сергия арестован до 20 октября

Сегодня, 2 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении под стражу пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), Всеволода Могучева.

По сообщению «Ъ», Могучев арестован до 20 октября 2021 года. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой».

Как уже сообщал «Новый День», Могучева задержали накануне, 1 сентября. Пресс-секретарь опального монаха подозревается в том, что выкладывал в интернет скандальные проповеди бывшего отца Сергия. Сам «Отец Сергий», по данным СМИ, тоже является фигурантом нового дела об экстремизме вместе с некими «неустановленными личностями». Сейчас Николай Романов находится под арестом в Москве, его судят по трём статьям УК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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