«Одержимый манией величия»: Патриарх Кирилл впервые высказался об экс-схиигумене Сергии

В Москве на IX Международном фестивале «Вера и слово» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поговорил с делегатами форума. Тема разговора, прошедшего в онлайн-формате, «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации».

На конференции прозвучал вопрос и об экс-схиигумене Среднеуральского женского монастыря Сергии, он же Николай Романов, чья скандальная деятельность и неоднозначные проповеди стали известны далеко за пределами Свердловской области. Правда, вместо имени Патриарх назвал его «этот господин».

Высказался об отлученном от церкви экс-схиигумене предстоятель РПЦ, отвечая на вопрос журналиста, не назрел ли пересмотр системы катехизации [изучение основ христианства], потому что «он [Сергий] увел за собой малое стадо к пропасти. Какое-то количество людей соблазнил – людей, которые ему поверили и не смогли отличить подделку от истины».

«Я не знаю, что мы сейчас должны пересмотреть в результате этой безумной деятельности господина на Урале, – сказал Патриарх. – Не хочу сейчас квалифицировать, но, думаю, есть что-то не совсем нормальное в его поведении. Такого рода люди время от времени появляются – одержимые манией величия, с повышенными требованиями к окружающим в отношении собственной персоны, со стремлением непременно лидерствовать, причем это стремление иногда сопровождается требованиями тоталитарного характера. На мой взгляд, это духовное заболевание, поскольку речь идет о священнослужителе. Не знаю, может быть, медики скажут еще что-то, но не думаю, что мы должны сейчас об этом много говорить».

Также по словам епископа РПЦ, у Церкви есть прививка от всех таких курьезов: «Мы ведь действительно прошли тяжелейшую историю. Мы справились с расколами, с разделениями, мы стали едиными и консолидированными. И потому, конечно, поддаваться на искушения такого местечкового разлива уж совсем стыдно. Благодарю всех тех, кто дал твердый отпор этому господину и радуюсь, что конкретного урона Церкви его деятельность практически почти не принесла. Может быть, есть урон на уровне личной жизни некоторых людей, которые поддались его пропаганде, его некоему обаянию и попали в сети этого искушения», – подытожил Патриарх.

Как уже писал «Новый День», экс-схиигумена Сергия судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство.

Николай Романов был духовником Среднеуральского женского монастыря. Весной 2020 года он записывал проповеди, в которых призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус и рассказывал о заговоре тайного мирового правительства. В некоторых видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий.

Отлученного от церкви схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года.

2 сентября арестовали до 20 октября бывшего пресс-секретаря отца Сергия, Всеволода Могучева. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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