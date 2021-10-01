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Пятница, 1 октября 2021, 12:12 мск

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На процессе экс-схиигумена Сергия выступила настоятельница, бежавшая из Среднеуральского монастыря

Игуменья Варвара. Фото Екатеринбургской епархии

На очередном судебном заседании по уголовному делу Николая Романова (бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия) дала показания игуменья Варвара (Светлана Крыгина). Именно она была назначена настоятельницей монастыря по решению Синода в 2005 году, но в 2020-м покинула его из-за разногласий с Сергием.

Телеграм-канал «Защита отца Сергия» привел краткий пересказ показаний игуменьи Варвары. В частности, свидетельница заявила, что вопросами строительства монастыря и юридического оформления недвижимого имущества она не занималась, а хозяйственные вопросы с Екатеринбургской епархией решала ответственная за это монахиня. Она также отметила, что «монастырь всегда славился тем, что отец Сергий помогал неимущим».

Ее сестра Надежда Крыгина (монахиня Нина) показала, что игуменья Варвара в монастыре занималась тем, что давала поручения его обитателям, а схиигумен Сергий «был реальным руководителем монастыря». На вопросы прокурора сестра Нина отказалась отвечать, так как уже давала показания на стадии следствия и не захотела их повторять из-за «болезненности воспоминаний».

Кроме того, дал показания Николай Снегов – племянник игуменьи Варвары и сын монахини Нины. Он рассказал, что жил в монастыре с 2003 по 2016 год вместе с родственницами. После 2016 года Николай в монастырь не приезжал: он поступил сначала в один, а потом во второй институт, обучение в которых, как и жизнь Николая в миру, оплачивал монастырь. Он также отметил, что юридически управление монастыря было у игуменьи Варвары, но фактически всем занимался отец Сергий.

Как уже сообщал «Новый День», настоятельница Среднеуральского женского монастыря игуменья Варвара покинула монастырь в июне 2020 года, рассказав, почему это сделала. По ее словам, 7 июня Сергий практически вывел весь монастырь на митинг с призывами создавать ополчения. После этого Варвара подошла к Сергию и попросила его остановиться, потому что он встал на путь раскола: «Вы вызываете нас на баррикады, вы призываете создавать ополчение, хотя еще вчера говорили, что нельзя слушать Навального, что православные должны идти в храмы, каяться и молиться. И это абсолютная правда, которую мы усвоили от вас лично. И понимаем, что действительно только такой путь возможен, тем более в монастыре». После этого Сергий фактически отстранил ее от управления монастырем. Игуменья Варвара и еще несколько сестер, чья позиция не совпадала с позицией Сергия, покинули обитель и уехали в Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге.

Напомним, сейчас Николая Романова судят по трем статьям УК: за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство. Очередное заседание с допросом свидетелей состоится в Москве 6 октября. Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, потом – до февраля 2022 года. А 2 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 октября бывшего пресс-секретаря «отца Сергия», Всеволода Могучева. И ему, и Романову уже предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой».

Добавим также, что недавно 17 арбитражный апелляционный суд отменил решение Свердловского арбитражного суда о признании за Екатеринбургской епархией права собственности на 14 объектов недвижимости в Среднеуральском монастыре. Епархия с таким решением не согласилась и будет его обжаловать.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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Метки / Дело отца Сергия

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