Игуменья Варвара рассказала, почему ушла от схиигумена Сергия

Настоятельница Среднеуральского женского монастыря игуменья Варвара (Крыгина), ранее вынужденная покинуть монастырь из-за антиканонических действий схимонаха Сергия, рассказала, почему она решилась 7 июня публично заявить Сергию о своем несогласии с ним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, игуменья провела в монастыре 18 лет, но в последние полтора-два года ее душа «все больше стала смущаться тем, что она видела». По словам матушки Варвары, 7 июня Сергий практически вывел весь монастырь на митинг с призывами создавать ополчения. «Были выставлены динамики, через которые транслировалась новая проповедь отца Сергия. Звучали слова песни: «Вставай, страна огромная». Эта ситуация была настолько пронизывающей, острой, показательной, что душа просто закричала от боли: так не должно быть в монастыре, батюшка раньше нас всегда учил другому! Душа не хотела мириться с тем, что происходит», – рассказала она. После этого Варвара подошла к Сергию и попросила его остановиться, потому что он встал на путь раскола: «Вы вызываете нас на баррикады, вы призываете создавать ополчение, хотя еще вчера говорили, что нельзя слушать Навального, что православные должны идти в храмы, каяться и молиться. И это абсолютная правда, которую мы усвоили от вас лично. И понимаем, что действительно только такой путь возможен, тем более в монастыре», – процитировала она свои собственные слова.

«Знаю, что некоторые сестры говорят, что с отцом Сергием «готовы идти и в ад», что непослушание духовному отцу – это смертный грех, который не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. Это заблуждение. Надо понять, что беспрекословное послушание духовному отцу возможно только тогда, когда он сам находится в послушании священноначалию, в послушании Матери Церкви. Глава Церкви – Христос. И тот, кто отпадает от Церкви, тот отсекает себя от полноты Божественной благодати и, если не покается, то лишает себя возможности спасения. И мне бы хотелось, чтобы все духовные чада отца Сергия поняли, что надо думать, прежде всего, о спасении – своём и духовного отца. Нужно помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал. Надо горячо молиться. Я верю, что тогда Господь по молитвам всех его духовных чад, которым отец Сергий сделал много доброго, пошлет ему духа покаяния. И все встанет на свои места», – резюмировала монахиня.

Напомним, Среднеуральский женский монастырь, являющийся структурным подразделением Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, сегодня незаконно удерживается лишенным священнического сана схимонахом Сергием. Между тем, единственной законной руководительницей женского монастыря является игуменья Варвара (Крыгина), назначенная решением Священного синода.

В настоящее время игуменья Варвара и несколько ее сестер находятся в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

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