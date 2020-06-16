российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 июня 2020, 17:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Сихиигумен Сергий выгнал из Среднеуральского монастыря игуменью Варвару

Фото из архива

После вчерашнего заседания епархиального суда над схимником Сергием (Романовым) стало известно, что несколько дней назад монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара. Данные нашли официальное подтверждение – в Екатеринбургской епархии уточнили, что настоятельница Варвара и еще несколько монахинь, чья позиция не совпадает с позицией Сергия, покинули монастырь. В настоящее время они находятся в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге. По данным «Нового Дня», на днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем Сергием.

Надо отметить, что настоятельница – главное должностное духовное лицо в женском монастыре, которое назначается Священным синодом. Именно она управляет монастырем. Монахиня Варвара (Крыгина) была назначена настоятельницей Среднеуральского женского монастыря 20 апреля 2005 года. Таким образом, полномочий у Сергия, который является духовником обители, на отстранение ее не было.

Именно по этой причине в Среднеуральский женский монастырь решением от 14 июня 2020 года был направлен клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, протоиерей Георгий (Викторов). Накануне в соцсетях московской организации «Царский крест» сообщалось, что священника не пустили в монастырь. Кто именно не пустил, впрочем, не уточнялось – авторы сообщений использовали формулировки «весь монастырь», «монахи», и так далее. В настоящее время отца Георгия действительно нет в Среднеуральском женском монастыре.

Напомним, епархиальный суд над отцом Сергием состоялся вчера, 15 июня, однако сам он лишь ненадолго задержался на заседании – как сообщили в епархии, на вопросы по существу он не отвечал, зачитав текст по бумажке, а также пришел в наперсном кресте – хотя ранее митрополит Кирилл запретил ему носить его, равно как и запретил в служении вовсе. Однако суд решил дать еще один шанс заштатному клирику. Новое рассмотрение состоится в конце следующей недели, 26 июня. «В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда. Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится», – прокомментировали ситуацию в епархии.

Напомним, поводом для суда стало непослушание Сергия. После некоторых проповедей, где он, в частности, отрицал коронавирус, его попросили воздержаться от подобных заявлений и публичной деятельности, что не соответствует статусу схимника. Однако после недолгой паузы видеообращения продолжились. Одно из них было признано экстремистским. Это показала проверка центра «Э» ГУ МВД России по Свердловской области, а один из роликов начали удалять из YouTube после предупреждений Роскомнадзора и требования Генпрокуратуры России. Отметим, что первое нарушение такого характера наказывается в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, второе и последующие расцениваются как уголовное преступление.

Также в отношении Сергия (в миру – Николая Романова, 1955 г.р.) пройдет слушание по административному правонарушению. Его обвинили в распространении фейк-ньюс, т.е. недостоверной информации, которая несет общественную угрозу. Суд пройдет на следующей неделе, 23 июня, в Верхней Пышме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

Журналисты открестились от Румянцева: «Мы не считаем его своим коллегой, он использует статус журналиста для провокаций». / Уральские дайверы утопили фортепиано (ВИДЕО). / В Екатеринбурге покажут интерактивную экспозицию о разведчике Николае Кузнецове. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Епархиальный суд повторно рассмотрит дело схиигумена Сергия

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,