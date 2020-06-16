Сихиигумен Сергий выгнал из Среднеуральского монастыря игуменью Варвару

После вчерашнего заседания епархиального суда над схимником Сергием (Романовым) стало известно, что несколько дней назад монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара. Данные нашли официальное подтверждение – в Екатеринбургской епархии уточнили, что настоятельница Варвара и еще несколько монахинь, чья позиция не совпадает с позицией Сергия, покинули монастырь. В настоящее время они находятся в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге. По данным «Нового Дня», на днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем Сергием.

Надо отметить, что настоятельница – главное должностное духовное лицо в женском монастыре, которое назначается Священным синодом. Именно она управляет монастырем. Монахиня Варвара (Крыгина) была назначена настоятельницей Среднеуральского женского монастыря 20 апреля 2005 года. Таким образом, полномочий у Сергия, который является духовником обители, на отстранение ее не было.

Именно по этой причине в Среднеуральский женский монастырь решением от 14 июня 2020 года был направлен клирик Ново-Тихвинского женского монастыря, протоиерей Георгий (Викторов). Накануне в соцсетях московской организации «Царский крест» сообщалось, что священника не пустили в монастырь. Кто именно не пустил, впрочем, не уточнялось – авторы сообщений использовали формулировки «весь монастырь», «монахи», и так далее. В настоящее время отца Георгия действительно нет в Среднеуральском женском монастыре.

Напомним, епархиальный суд над отцом Сергием состоялся вчера, 15 июня, однако сам он лишь ненадолго задержался на заседании – как сообщили в епархии, на вопросы по существу он не отвечал, зачитав текст по бумажке, а также пришел в наперсном кресте – хотя ранее митрополит Кирилл запретил ему носить его, равно как и запретил в служении вовсе. Однако суд решил дать еще один шанс заштатному клирику. Новое рассмотрение состоится в конце следующей недели, 26 июня. «В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда. Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится», – прокомментировали ситуацию в епархии.

Напомним, поводом для суда стало непослушание Сергия. После некоторых проповедей, где он, в частности, отрицал коронавирус, его попросили воздержаться от подобных заявлений и публичной деятельности, что не соответствует статусу схимника. Однако после недолгой паузы видеообращения продолжились. Одно из них было признано экстремистским. Это показала проверка центра «Э» ГУ МВД России по Свердловской области, а один из роликов начали удалять из YouTube после предупреждений Роскомнадзора и требования Генпрокуратуры России. Отметим, что первое нарушение такого характера наказывается в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, второе и последующие расцениваются как уголовное преступление.

Также в отношении Сергия (в миру – Николая Романова, 1955 г.р.) пройдет слушание по административному правонарушению. Его обвинили в распространении фейк-ньюс, т.е. недостоверной информации, которая несет общественную угрозу. Суд пройдет на следующей неделе, 23 июня, в Верхней Пышме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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