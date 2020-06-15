Епархиальный суд повторно рассмотрит дело схиигумена Сергия

Екатеринбургская епархия обнародовала решение церковного суда в отношении схиигумена Сергия (Романова). По сути, ему вновь дают еще один шанс исправиться. Сегодня на заседании заштатный клирик присутствовал, однако формально. «Зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, Сергий спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу», – сказано в решении.

Поэтому клирики договорились провести еще одно заседание – 26 июня, выразив надежду, что схиигумен «сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится».

При этом в решении суда отмечается, что вопреки ранее выданному запрету на ношение наперсного креста, схиигумен Сергий явился на заседание епархиального церковного суда, возложив на себя наперсный крест. Состав судей выразил опасение, что запрещенный в служении намерен возобновить совершение богослужений и треб, несмотря на запрет. Это деяние, в случае совершения, нарушит 31 правило Святых Апостолов. «Если который пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно собрания творить будет, и алтарь иной водрузит, не обличив судом епископа ни в чем противном благочестию и правде: да будет извержен, как любоначальный. Ибо есть похититель власти. Так же извержены да будут и прочие из клира, к нему приложившиеся. Миряне же да будут отлучены от общения церковного. И сие да будет по первом, и втором, и третьем увещании от епископа», – сказано в пресс-релизе епархии.

Там напомнили клирикам, что все, кто дерзнет проводить службы вместе со схиигуменом Сергием, также получат запрет на служение. Кроме того, «таинства, если таковые будут совершены им в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться незаконными и недействительными».

Напомним, Сергий (Романов) был рукоположен владыкой Викентием во иеромонаха 25 декабря 2001 года, пострижен в схиму в июле 2006 года в честь преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца, в 2009 году возведен в сан игумена. С 2011 года не является штатным клириком Екатеринбургской епархии. Поводом для церковного суда стали проповеди Сергия и его непослушание – запрет на ведение публичной деятельности на него налагал митрополит Кирилл, однако заштатный клирик нарушил его, а потом и вовсе вступил в открытую конфронтацию с архиеерем.

Отметим, что ему грозит ответственность и в светском суде, т.к. ранее центр «Э» ГУ МВД России по Свердловской области провел экспертизу одной из его проповедей по жалобе екатеринбуржца и нашел признаки экстремизма в выступлениях схимника. За первое такое нарушение грозит административное наказание в виде штрафа, а за повторное и последующие – уголовное. Ранее «Новый День» писал о том, что одну из видеопроповедей Сергия признали экстремистским материалом, Генпрокуратура и Роскомнадзор распространяют требование удалить ее. Также административное дело в отношении Романова будет рассмотрено и за распространение фейк-ньюс в одном из его видеообращений. Судебное заседание состоится 23 июня в 16:00 в Верхней Пышме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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