Завершился епархиальный суд над схиигуменом Сергием

В Екатеринбурге в здании епархии завершился суд на схиигуменом Сергием (Романовым). Решение пока неизвестно, оно будет обнародовано позднее. По информации «Нового Дня», сам заштатный клирик выступал в свою защиту, однако заседание проходило в закрытом формате, как и все церковные суды, поэтому содержание его речи, равно как и все, что обсуждалось на епархиальном заседании, неизвестно.

Напомним, суд состоит из пяти судей. «Послушание секретаря суда исполняет секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников). Также в составе суда протоиерей Петр Мангилев, проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии; протоиерей Сергий Алексеев, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин ЕДС, и игумен Иероним (Миронов), наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря», – ранее сообщали «Новому Дню» в пресс-службе епархии.

Отметим, что, согласно канонам, для клириков одним из самых тяжких наказаний по решению церковного суда является лишение сана, крайняя мера – пожизненное отлучение от церкви. Также возможно предание анафеме. При этом «подсудимый» впоследствии вправе обжаловать это решение в Высшем общецерковном суде. Надо отметить, что церковные суды, как правило, ставят целью не столько наказание нарушителя, сколько покаяние.

Сергий (Романов) был рукоположен владыкой Викентием во иеромонаха 25 декабря 2001 года, пострижен в схиму в июле 2006 года в честь преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца, в 2009 году возведен в сан игумена. С 2011 года не является штатным клириком Екатеринбургской епархии. Поводом для церковного суда стали проповеди Сергия и его непослушание – запрет на ведение публичной деятельности на него налагал митрополит Кирилл, однако заштатный клирик нарушил его, а потом и вовсе вступил в открытую конфронтацию с архиеерем.

Отметим, что ему грозит ответственность и в светском суде, т.к. ранее центр «Э» ГУ МВД России провел экспертизу одной из его проповедей по жалобе екатеринбуржца и нашел признаки экстремизма в выступлениях схимника. За первое нарушение подобного плана грозит административное наказание в виде штрафа, а за повторное и последующие – уже уголовное. Ранее «Новый День» писал о том, что одну из проповедей Сергия признали экстремистским материалом, Генпрокуратура и Роскомнадзор распространяют требование удалить ее. Также административное дело в отношении Романова будет рассмотрено и за распространение фейк-ньюс в одном из его видеообращений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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