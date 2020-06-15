Видеоролик схиигумена Сергия признали экстремистским – Роскомнадзор блокирует его

Роскомнадзор стал рассылать предупреждения тем, кто публиковал видеоролик схиигумена Сергия «Пандемия неверия». Материал признали экстремистским, поэтому его блокируют. В частности, уведомление получил видеохостинг YouTube от федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Представители Роскомнадзора опираются на требование Генеральной прокуратуры РФ от 11.06.2020 № 27-31-2020/Ид6437-20. Видео должно быть удалено, т.к. содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Уведомление, в свою очередь, получил автор канала на YouTube Всеволод Могучев, который в итоге сам удалил запись, об этом он сообщил «Новому Дню».

Отметим, что на сайте Минюста в федеральном списке экстремистских материалов указанного видео пока нет – перечень последний раз обновлялся 10 июня, то есть за день до того, как решение по ролику приняла Генпрокуратура. В отделе контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора по УрФО «Новому Дню» сообщили, что пока информации по поводу записей схиигумена не поступало.

Напомним, ролик, о котором идет речь, был опубликован 26 мая 2020 года. В нем скандально известный схиигумен Сергий, духовник многих известных персон (в числе которых называются, как правило, хоккеист Павел Дацюк, депутат Наталья Поклонская, бард Александр Новиков, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, вор в законе Тимур Свердловский и так далее), выступил с проповедью, несмотря на запрет, выданный ему митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. В видео заштатный клирик екатеринбургской епархии призвал открывать храмы, так как, по его мнению, заразиться коронавирусом в них нельзя, рассказывал о якобы смертельном вреде вакцинации от Covid-19 и «чипировании» с ее помощью, а также требовал сложить полномочия от «путинской коалиции».

Видео публиковал екатеринбуржец Всеволод Могучев, человек с богатой политической биографией. В 2000-е он пытался создавать в Екатеринбурге отделение Движения против нелегальной иммиграции, затем перешел в ЛДПР. Националисты тогда обвинили Могучева в связях с кремлевским движением «Наши» и сотрудничестве с ФСБ России – в то время как он занимался созданием отделения ДПНИ в Екатеринбурге. Также Могучев выдвигался кандидатом в депутаты ЕГД в 2011 году, но безуспешно. В прошлом году он был замечен в мэрии на обсуждениях площадки для строительства храма святой Екатерины после протестов в сквере, а в этом году отметился активной поддержкой схиигумена Сергия.

Отметим, сегодня проходит епархиальный суд над ослушавшимся монахом из Среднеуральского женского монастыря. «У любой организации есть правила. Если человек утверждает, что он православный, он должен либо принести покаяние, либо разорвать с церковью. Нарушил закон, перешел грань, – либо приди, разреши эти вопросы сам, без гонцов, либо определись, нужна тебе наша церковь или не нужна», – говорил ранее митрополит Кирилл по поводу выступлений схимника и того, что Сергий неоднократно нарушал запреты, установленные правящим архиеерем.

Также в отношении Сергия (в миру Николая Романова) была проведена проверка – центр «Э» ГУ МВД России по Свердловской области нашел признаки экстремизма в его проповедях. Однако административного дела пока нет – материалы должны были поступить в прокуратуру Верхней Пышмы (по месту совершения правонарушения, т.к. видео записывались в Среднеуральском женском монастыре). Также над Сергием пройдет суд по другому административному делу – за распространение фейковой информации в видеопроповедях.

Добавим, что отец Сергий (Романов) был рукоположен владыкой Викентием во иеромонаха 25 декабря 2001 года, пострижен в схиму в июле 2006 года в честь преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца, в 2009 году возведен в сан игумена. С 2011 года не является штатным клириком Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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