Схиигумена Сергия будут судить за распространение фейков

Скандально известный схиигумен Сергий (Романов) скоро предстанет перед судом – не епархиальным, а светским.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, Николай Романов (таково его мирское имя) обвиняется по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ: «Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния». В пресс-службе уточнили, что, как правило, такие дела возбуждаются органами внутренних дел по результату мониторинга социальных сетей. Дело об административном правонарушении находится в производстве мирового судьи судебного участка № 3 Верхней Пышмы Александры Белошейкиной. Судебное заседание состоится 23 июня в 16:00.

Если вина гражданина Романова будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. В области уже есть прецедент: недавно по этой же статье была оштрафована на 30 тысяч жительница Первоуральска, которая, ссылаясь на знакомых врачей, утверждала в социальной сети, что коронавируса не существует. Напомним, отец Сергий начал активно выступать с неоднозначными заявлениями в апреле. Сначала он призвал православных не соблюдать запреты гражданских властей и рекомендации церковных иерархов и ходить в церковь, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. После этого епархия приняла решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, однако он ослушался и продолжил выступать с «разоблачительными» заявлениями. В последней речи он призывает «писать заявления через информационное поле, ютубы и контакты» в ФСБ, прокуратуру, полицию, следственный комитет о привлечении к ответственности Путина, Мишустина, Собянина «за участие во внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта, биометрических документов, присвоении номеров человеку, живущему в России». Центр «Э» ГУ МВД России провел экспертизу одной из его проповедей по жалобе екатеринбуржца и нашел признаки экстремизма. За первое нарушение подобного плана грозит административное наказание в виде штрафа, а за повторное и последующие – уже уголовное.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

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