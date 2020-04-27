Духовнику Поклонской, проклявшему тех, кто советовал не ходить в храмы, запретили проповедовать

Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать и высказываться в публичном пространстве схиигумена Сергия (Романова) – он крайне резко высказался в адрес и государственных властей, и церковного начальства, которые рекомендовали верующим не ходить в церкви даже на праздники из-за пандемии коронавируса.

«В связи с поступающими запросами относительно деятельности заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова), Екатеринбургская епархия сообщает, что содержание выступлений указанного клирика, облеченных в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», – сообщили в пресс-службе епархии.

В одной из своих последних проповедей схиигумен назвал призывы к закрытию храмов из-за пандемии по меньшей мере «малодушием».

Напомним, около года назад выступления схиигумена публиковались на ютьюб-канале движения «Царский крест», членов которого причисляют к т.н. царебожникам. Его также называли личным духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, однако сама она это опровергала в соцсетях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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