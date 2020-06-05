В прокуратуре не знают о материалах центра «Э», который нашел в проповеди схиигумена Сергия экстремизм

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД Свердловской области завершил проверку по заявлению жителя региона Михаила Томаткина, который пожаловался в органы на выступление схиигумена Сергия (Романова), пишет «Интерфакс». Материалы проверки направлены в прокуратуру Верхней Пышмы – т.к. клирик проповедовал, находясь в Среднеуральском женском монастыре. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что не знают, дошли ли материалы проверки Центра «Э» до подразделения надзорного ведомства.

Тем временем, поклонники Сергия продолжают собирать обращения известных людей в поддержку своего духовного наставника. Одним из чад, записавших такое видео, стал хоккеист Павел Дацюк. В ролике он не комментировал последние заявления схиигумена, однако заметил, что тот добрый, хоть и строгий, а также выразил надежду, что со всей семьей сможет слушать воскресные проповеди Сергия в Среднеуральском монастыре. Ранее в поддержку высказался другой известный спортсмен, боец ММА Алексей Алейник, который постоянно проживает в США.

А вот другой защитник схиигумена – активист Сергей Алиев, который ранее прославился борьбой с фильмом «Матильда» и был своеобразным летописцем монаха, – похоже отлучен от окормления у Романова. Во всяком случае, среди паствы монаха произошел некий раскол. Алиев и другие предлагали прийти к Свято-Троицкому кафедральному собору, где служил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, чтобы надавить на него и снять запрет на проповеди, исповеди, отчитки, выданный архиеерем Сергию. Нашлись те, кто посчитал, что это отрицательно скажется на судьбе схимника, временно отправленного в затвор и ожидающего епархиального суда.

К церковному дисциплинарному наказанию в виде запрета служить, покидать без особого разрешения митрополита монастырь и как-то проявлять себя на публике привели последние видеопроповеди Сергия, в которых он отрицает коронавирус и заявляет об опасностях вакцинации и «чипирования», обвиняет в правительство России в служении сатане, призывает людей выходить на улицы, и т.д.

После последней «непроповеди», как сам наименовал ее схимник, митрополит Кирилл выступил публично по поводу ситуации с Сергием, указав, что тот ослушался архиерея. Впоследствии Кирилл сказал, что монах должен «либо принести покаяние, либо разорвать с церковью». «Нарушил закон, перешел грань, – либо приди, разреши эти вопросы сам, без гонцов, либо определись, нужна тебе наша церковь или не нужна», – сказал владыка, добавив, что по-братски любит схиигумена, но того «занесло».

Напомним, помимо Дацюка и Алейника к духовным чадам Сергия (Романова) причисляют депутата и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, вора в законе Тимура Свердловского, барда Александра Новикова и многих других известных персон.

Екатеринбург, Елена Сычева

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