Духовник Поклонской призвал не ходить на митинги оппозиции

Духовник депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, схииугмен Сергий (Романов) выступил с обращением к тем, кто ходит на митинги оппозиции. Видеозапись опубликована на ютуб-канале движения «Царский крест», которое причисляют к т.н. царебожникам.

«Не забывайте, что мы русские, с нам Бог, нам еще много придется сделать. Только не ходите на демонстрации, не слушайте навальных. Зачем куда-то выходить? Обратитесь к отцу небесному, идите в храмы. Там все средства и методы, там все есть, чтобы улучшить нашу жизнь, изменить жизнь – через покаяние. Нет непрощенных грехов, есть нераскаянные. Монастыри ждут вас – и в Москве, и здесь. Храмов достаточно, чтобы принять всех», – сказал он.

Напомним, что из-за митингов и пикетов в столице, поводом для которых стал недопуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, Госдума РФ создала специальную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. В нее вошли 12 депутатов, отозванные из отпусков.

Добавим, что материалы о секте царебожников на Урале и их покровителях можно почитать в проекте «Расследования «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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