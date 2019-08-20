Депутатов Госдумы вызвали из отпусков, чтобы бороться с иностранной угрозой

В ближайшую пятницу, 23 августа, в Госдуме начнет работу созданная накануне постоянная комиссия по расследованию случаев иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Как рассказал «Новому Дню» депутат от Свердловской области Андрей Альшевских, вошедший в ее состав, пока преждевременно говорить о конкретных механизмах и инструментах работы комиссии. На первом заседании, ради которого депутатам пришлось прервать свои отпуска, будут решаться прежде всего организационные вопросы, вероятно, будет принято положение о работе комиссии. Но, подчеркнул депутат, комиссия создается не для расследования какого-то конкретного факта, она будет работать как минимум до конца срока полномочий действующего созыва думы. «Комиссия будет разбираться не с событиями, которые сейчас происходят в Москве. Она создана не под предстоящие выборы 8 сентября. Мы будем рассматривать все вопросы, которые будут попадать в компетенцию комиссии», – сказал Альшевских. Он также подчеркнул, что возглавит комиссию председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, бывший первый зампредседателя Следственного комитета РФ, «очень опытный человек, который уже направил в компетентные органы ряд запросов». После получения ответов на них, возможно, будут инициированы какие-то изменения в действующее законодательство.

Между тем руководство Госдумы настроено весьма решительно, что видно из сообщений ее пресс-службы. «Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы – все это говорит о вмешательстве в дела РФ. Мы этого допустить не можем. В связи с этим принято решение о создании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны. Мы посчитали правильным, чтобы она начала работу незамедлительно», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что «в последнее время усиливается пропаганда Запада», и цель этого – повторить то, что произошло в Киеве, Тбилиси и т. д. «Комиссия будет заслушивать журналистов и дипломатов для выяснения обстоятельств», – отметил руководитель фракции ЛДПР.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что создание в думе такой комиссии – ответ «если не симметричный, то логичный», потому что в ряде зарубежных государств, прежде всего в США, уже давно существует практика расследования внешнего вмешательства во внутренние дела их страны. Регулярно пытаются найти «руку Москвы» и в Великобритании. Другой вопрос – что пока не совсем понятно, какие именно методы будет использовать эта депутатская комиссия, какие у нее будут инструменты. «У нас есть специальные службы, которые занимаются такими вопросами, и занимаются давно. А что касается комиссии – то надо немного подождать, чтобы увидеть, что получится», – считает Гагарин.

Уральский политолог Сергей Мошкин относится к инициативе народных избранников с некоторой иронией. «Комиссия создана в тренде последних лет: «мы живем в осажденной крепости, кругом враги, которые покушаются на наши скрепы». Идет нагнетание внешнеполитического страха, тенденция к изоляции России. Такова политическая ситуация. Не знаю, зачем участие в этой комиссии Андрею Альшевских. Возможно, это позволит ему как-то повысить свой вес в Государственной думе. Но целесообразность создания комиссии вызывает у меня сомнения. Возможно, они будут встречаться с представителями спецслужб, которые под большим секретом расскажут им, «как все на самом деле», – предположил Сергей Мошкин.

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