Поклонская после визита на Урал рассказала о страшной болезни

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская побывала в выходные в Среднеуральском женском монастыре и встретилась со схиигуменом Сергием (Романовым), хотя ранее СМИ сообщали о ссоре парламентария со священником, которого называют одним из духовных лидеров царебожников.

Поклонская привезла в монастырь православную реликвию – кольцо императора Николая II. Также она рассказала, что с ней случилось чудо. «Когда я очень заболела, мне сделали операцию, но получились осложнения. Любой, наверно, человек переживал бы – это и боли, и страх, непонятно, чем закончится болезнь. Однажды, помолившись нашему святителю Луке, я положила на кровать перед сном книгу с его фотографией и уснула. Во сне мне пришел святитель Лука, словно наяву, сел рядом на кровать, и говорит – «Не бойся, это я, я тебя полечу». На рану, где у меня была операция и произошло нагноение, наложил мазь, у меня во сне прошла боль. Я проснулась, умылась, у меня все прошло. Это чудо. Во славу божью, я хочу сказать – верьте, наш святитель всех слышит. А еще хочу ответить всем злопыхателям, которые пишут, что Поклонская в секте, ушла из секты… Послушайте, язык не счешешь, но вот я в храме, здесь очень много людей, и здесь так всегда, и я буду приезжать в этот храм. Вот батюшка, к которому все приходят и будут приходить, как бы кому-то этого не хотелось. Хочу пожелать всем чудес, добра, радости и мира», – заявила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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