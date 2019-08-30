«Ждите подробностей»: Поклонская заинтриговала «секретными переменами» в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о «радикальных переменах», которые произошли в ее личной жизни. Такое признание парламентарий сделала в интервью РИА «Новости». Однако, по словам Поклонской, она не намерена раскрывать суть изменений, о которых «никто не догадывается».

Впрочем, политик пообещала, что секрет раскроется после подачи декларации. «Это будет тайной до момента предъявления декларации», – сказала она, добавив, что после этого не собирается давать какие-либо комментарии. Скорее всего, депутат имела ввиду декларацию о доходах и имуществе, которая ежегодно подается депутатами Госдумы. Обычно соответствующие документы публикуются на сайте нижней палаты российского парламента в апреле.

Поклонская объяснила нежелание рассказывать о своей жизни внутренним убеждением.

Напомним, в августе прошлого года Поклонская вышла замуж за тогдашнего главу рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева. На церемонии присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама парламентарий долгое время не комментировала информацию о свадьбе. По ее словам, они с супругом решили пойти на этот шаг, чтобы «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.

20 августа текущего года Поклонская рассказала о чуде, случившемся с ней во время тяжелой болезни. По ее словам, она сильно болела, ее прооперировали, однако возникли осложнения. Как-то во сне к ней явился святитель Лука Крымский и избавил ее от болезни, рассказала Поклонская. «Однажды, помолившись нашему святителю Луке, я положила на кровать перед сном книгу с его фотографией и уснула. Во сне мне пришел святитель Лука, словно наяву, сел рядом на кровать, и говорит – «Не бойся, это я, я тебя полечу». На рану, где у меня была операция и произошло нагноение, наложил мазь, у меня во сне прошла боль. Я проснулась, умылась, у меня все прошло. Это чудо. Во славу божью, я хочу сказать – верьте, наш святитель всех слышит», – поведала депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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