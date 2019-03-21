Надо брать: Поклонская с мужем решили зарегистрировать бренд «Няш-мяш – Крым наш»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на семейном совете с супругом Иваном Соловьёвым решили на основе давно отшумевшего мема зарегистрировать коммерческий бренд «Няш-мяш – Крым наш».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своим новым бизнес-проектом депутат поделилась с журналистами.

По словам Поклонской, сначала она долго не воспринимала и раздражалась прилипшим к ней мемом «няш-мяш», а затем привыкла к нему и даже привязалась. Настолько – что вдохновилась и решила использовать его в качестве бренда для продвижения товаров.

Напомним, недавно Поклонская стала лицом коллекции «Крым наш. Няш-мяш» одного из производителей косметики на полуострове.

«Это ассоциация, конечно же, со мной. Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем, чтобы зарегистрировать право на «Няш-мяш – Крым наш», и затем уже посмотрим, как дальше пойдет», – цитирует депутата РИА Новости.

«Ассоциация «Няш-мяш – Крым наш» – это опять Крым, опять патриотизм, опять Крымская весна», – с оптимизмом комментирует Поклонская.

Как сообщал «Новый День», недавно Наталья Поклонская призналась, что изначально очень обижалась на интернет-мем «Няш-мяш», посвященный ей, но теперь это в прошлом.

По ее словам, когда появился этот мем, на нее очень давила ответственность, а лишнее внимание к ее личности в Сети лишь добавляло волнения.

Спустя некоторое время, Поклонская осознала, что мем очень «искренний», безобидный, и перестала волноваться по этому поводу.

Симферополь, Иван Капустин

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