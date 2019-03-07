Поклонская стала лицом продукции с надписью «Крым наш. Няш-мяш»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала лицом коллекции косметики «Крым наш. Няш-мяш», сообщил гендиректор компании-производителя Иван Гладун.

«К нам поступил запрос из министерства промышленной политики Республики Крым. Они искали предприятие, которое готово выпустить продукцию к пятилетию «Крымской весны». Одновременно, в феврале, наше предприятие посетила Наталья Владимировна и по согласованию с ней мы выпустили такую продукцию с ее изображением и надписью «Крым наш. Няш-мяш». Есть письмо о планах выпустить такую продукцию», – рассказал Гладун.

По его словам, серия будет лимитированной. «Она будет выпущена в количестве около 10 тысяч штук, продаваться будет по всему Крыму, передает РИА «Новости Крым».

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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