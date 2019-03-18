Поклонская смирилась с мемом «Няш-мяш»

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призналась, что изначально очень обижалась на интернет-мем «Няш-мяш», посвященный ей, но теперь это в прошлом. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Первый Севастопольский». По ее словам, когда появился этот мем, на нее очень давила ответственность, а лишнее внимание к ее личности в Сети лишь добавляло волнения.

«Я в самом начале переживала о «Няш-мяш», «прокурор». Был очень сложный период, не спали ночами, большие, ответственные, сложнейшие решения, которые я принимала, и потом я за эти решения и получала, и отвечала. Большая команда за спиной, ребята, которых тоже надо защищать. А тут «Няш-мяш», такая фраза, я переживала, было немножко обидно: такая сложная служба, и «Няш-мяш»», – рассказала Полконская.

Спустя некоторое время, Наталья Поклонская осознала, что мем очень «искренний», безобидный, и перестала волноваться по этому поводу. «Потом увидела, как на эту песню реагируют дети. У меня дочь с племянником помнят все слова наизусть. И мне стало не то, чтобы смешно, а светло на душе, это всё искренне», – сказала Поклонская. Она также напомнила, что дала развиться этому мему, пошутив «Няш-мяш – Киев наш». По мнению Натальи Поклонской, россияне и украинцы – один народ, который никому не разделить.

Как писал «Новый День», в начале марта стало известно, что Наталья Поклонская стала лицом коллекции косметики «Крым наш. Няш-мяш», сообщил гендиректор компании-производителя Иван Гладун. «К нам поступил запрос из министерства промышленной политики Республики Крым. Они искали предприятие, которое готово выпустить продукцию к пятилетию «Крымской весны». Одновременно, в феврале, наше предприятие посетила Наталья Владимировна и по согласованию с ней мы выпустили такую продукцию с ее изображением и надписью «Крым наш. Няш-мяш». Есть письмо о планах выпустить такую продукцию», – рассказал Гладун.

По его словам, серия будет лимитированной. «Она будет выпущена в количестве около 10 тысяч штук, продаваться будет по всему Крыму, передает РИА «Новости Крым».

Как писал «Новый День», Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Крым. Другие новости 18.03.19

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