Украинские партнёры Кремля обратились к Москве с просьбой о правовой помощи в деле против Поклонской

Украина запросила у России правовую помощь в деле, возбуждённом на Украине против депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запрос поступил от так называемого прокурора несуществующей АРК, который является сотрудником украинской генпрокуратуры.

Как известно, Россия на официальном уровне полностью признаёт все государственные органы «Незалежной».

Напомним, Поклонскую на Украине обвиняют в запрете меджлиса крымско-татарского народа (запрещён в РФ), в участии осуждения Олега Сенцова, а также в военных преступлениях – «нарушении законов и обычаев войны».

В частности, украинская прокуратура попросила российских коллег официально уведомить депутата Госдумы Наталью Поклонскую о привлечении её на Украине к уголовной ответственности.

«Мы хотим закончить расследование уголовного производства. В рамках этого расследования мы направили ходатайство о предоставлении правовой помощи в Российскую Федерацию, чтобы там ей сообщили о привлечении к уголовной ответственности», – сообщил прокурор Мамедов.

По его словам, украинская сторона ожидает официального ответа от России, которая обязана его предоставить согласно подписанным с Украиной договорам о правовой помощи.

Ранее Генпрокуратура Украины обвининила депутата Госдумы России Наталью Поклонскую в «нарушениях законов и обычаев войны», в участиии Поклонской в запрете экстремистской группировки «Меджлис» (запрещён в РФ) и утверждении обвинительного акта по заместителю главы организации Ахтема Чийгоза.

Кроме того депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма обвиняют в преследовании готовившего теракты в Крыму Олега Сенцова.

ГПУ предъявила также обвинения Поклонской по статье «Государственная измена». Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.

Сама Наталья Поклонская припомнила в ответ Луценко его уголовное прошлое и посоветовала внимательнее изучить УК собственной страны.

Кроме того, депутат Госдумы обвинила украинский режим в уничтожении собственного народа в Донбассе и предрекла самому Луценко «смену кукловодов» и печальный конец.

Однако, в свете последних событий, предугадать реакцию Кремля на просьбу украинских партнёров – непросто.

Напомним, недавно власти РФ отдали на съедение СБУ львовскую антифашистку Елену Бойко.

Кроме того, российские активисты постоянно ведут борьбу с миграционными органами РФ, которые беспрестанно предпринимают попытки выдать Киеву преследуемых на Украине пророссийских политиков, журналистов и даже бойцов ополчения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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