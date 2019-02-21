Украина объявила охоту на сотню крымских силовиков и чиновников

Украинская прокуратура так называемой Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против 107 чиновников и сотрудников силовых структур Крыма, отказавшихся подчиняться Киевской власти в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава прокуратуры несуществующей «АРК», подчинённой режиму Порошенко, Гюндуз Мамедов.

По его словам, в украинские суды уже направлен 71 обвинительный акт.

По сведениям Мамедова, после крымского референдума подозреваются в госизмене сотрудники 16 правоохранительных органов и государственных учреждений, действовавших в Крыму и Севастополе.

«Мы идентифицировали 16 тыс. человек. По 107 из них мы открыли уголовные дела», – заявил Мамедов украинским СМИ.

Несмотря на то, что в суды уже направлен 71 обвинительный акт, Мамедов не рассчитывает на рассмотрение дел по существу даже в среднесрочной перспективе, так как судьи неохотно за них берутся по причине невозможности вызова по повестке ни обвиняемых, ни свидетелей. Суды готовы рассматривать подобные дела только в заочном виде.

«Это связано с тем, что к 2014 году судебной практики по данной категории дел практически не было, и по большинству дел стоит вопрос, будет ли заочное рассмотрение», – сетует так называемый прокурор.

Напомним, сегодня Украина в лице всё того же Мамедова запросила у России правовую помощь в деле, возбуждённом на Украине против депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

В частности, украинская прокуратура попросила российских коллег официально уведомить депутата Госдумы Наталью Поклонскую о привлечении её на Украине к уголовной ответственности.

«Мы хотим закончить расследование уголовного производства. В рамках этого расследования мы направили ходатайство о предоставлении правовой помощи в Российскую Федерацию, чтобы там ей сообщили о привлечении к уголовной ответственности», – сообщил Мамедов.

По его словам, украинская сторона ожидает официального ответа от России, которая обязана его предоставить согласно подписанным с Украиной договорам о правовой помощи.

Симферополь, Иван Капустин

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