Киевские партнёры Кремля объявили к поимке командование Юга России

Генпрокуратура Украины совместно с СБУ возбудили уголовные дела против командующих Южным военным округом РФ, Черноморским флотом и ряда других командиров флота и Пограничной службы ФСБ в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», росссийские военнослужащие преследуются за причастность к «ведению агрессивной войны» во время задержания украинских судов-нарушителей вместе с экипажами в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

В документе СБУ говорится, что российские офицеры «организовывали, координировали и принимали участие в нападении военных судов РФ и других воинских должностных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой».

Обвинения предъявлены «генерал-полковнику Дворникову О.В. – командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу Моисееву О.О. – командующему Черноморского флота РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым».

Далее Лысенко на своей странице даёт украинскую версию событий, подавая действия ВМСУ не как провокацию и нарушение российской границы, а как законный проход кораблей из Одессы в Азовское море.

Также военной прокуратурой Юга Украины возбуждены дела в отношении ещё восьми российских военнослужащих.

«27.11.2018, военной прокуратурой Южного региона Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений восьми военнослужащим Российской Федерации, в частности, контр-адмиралу Станкевичу С.М., вице-адмиралу Медведеву Г.М., капитану 1 ранга Ромашкину Г.О., капитану 1 ранга Шеину А.Б., капитану 2 ранга Шатохину О.В., капитану 2 ранга Саляеву О.М., капитану 3 ранга Шипицину А.О., капитану 3 ранга Щербакову С.О.

Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которым уже сообщено о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны», – пишет Лысенко.

Напомним, сегодня бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что план провокации президента Петра Порошенко в Керченском проливе 25 ноября прошлого года оказался сорван благодаря ответственным и аккуратным действиям российских пограничников по задержанию украинских военных кораблей-нарушителей.

Потопление судов и гибель украинских военнослужащих были «главным условием» срыва президентских выборов на Украине и продления полномочий Порошенко на неопределённый срок.

Однако в результате Киеву пришлось ограничиться только шумихой в СМИ и кратковременным введением военного положения.

Как сообщал «Новый День», ранее Украина запросила у России правовую помощь в деле, возбуждённом на Украине против депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Запрос поступил от так называемого прокурора несуществующей АРК, который является сотрудником украинской генпрокуратуры.

Как известно, Россия на официальном уровне полностью признаёт все государственные органы «Незалежной».

Симферополь, Иван Капустин

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