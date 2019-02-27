Москва ответила Киеву уголовными делами на преследование командования ЮВО РФ

Следком России возбудил уголовные дела в отношении отдельных сотрудников украинской прокуратуры и СБУ, возбудивших, в свою очередь, уголовные дела против российских военнослужащих, участвовавших в задержании украинских судов-нарушителей вместе с экипажами в Керченском проливе 25 ноября.

Напомним, генпрокуратура Украины совместно с СБУ возбудили уголовные дела против командующих Южным военным округом РФ, Черноморским флотом и ряда других командиров флота и Пограничной службы ФСБ в Крыму.

Росссийские военнослужащие обвинялись в причастности к «ведению агрессивной войны» во время керченского инцидента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», наш следком в долгу не остался и открыл в ответ дела на тех, кто принял решение преследовать российских военных.

«Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко», – сообщает Следственный комитет РФ.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены за привлечение российских граждан заведомо невиновных в совершении преступления. А что касается задержания украинских кораблей и экипажей в Керченском проливе, то они проводились в строгом соответствии с российским законодательством.

«Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершённых представителями правоохранительных органов Украины против граждан Российской Федерации», – предупредили российские правоохранители.

Симферополь, Валентин Карамазов

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