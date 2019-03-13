Представитель Крыма выступит в ООН с докладом по «керченскому инциденту»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов донесёт с трибуны ООН всю информацию о подготовке и осуществлении киевским режимом дерзкой провокации с использованием украинских военных кораблей в Керченском проливе

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», преварительно доклад Молохова представят на брифинге в Госдуме.

Сообщается, что группой независимых юристов уже подготовлено полное и компетентное правовое заключение «О ситуации в связи с Керченским инцидентом».

«Тезисы доклада о ситуации, связанной с керченским инцидентом при незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации кораблями военно-морских сил Украины будут озвучены в Женеве, где пройдет 40-я сессия Совета по правам человека ООН», – цитирует Молохова РИА Новости.

«Я намерен отправиться в Женеву и лично донести правду об инциденте в Керченском проливе», – заявил глава крымской рабочей группы, уточнив, что сессия состоится 18-19 марта.

Напомним, в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу в пределах, установленных еще до возвращения Крыма в состав РФ.

Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли.

Все 24 моряка, находившиеся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Они пробудут под стражей до конца апреля.

Президент России назвал инцидент сознательной провокацией Петра Порошенко ради спасения собственного рейтинга.

Как сообщал «Новый День», сценарий керченской провокации, задуманный командой Порошенко, предусматривал гибель украинских моряков.

Позже Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос украинских властей, в котором Киев просил принять новые обеспечительные меры против России по делу о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе.



Симферополь, Иван Капустин

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