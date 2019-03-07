Меркель и Макрон отвергли просьбу США направить свои корабли в Керченский пролив

Лидеры Франции и Германии решили не провоцировать Москву присутствием своих кораблей в составе американо-украинской группировки в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно агентству Bloomberg.

Источник агентства в НАТО, осведомлённый о напряжённых переговорах стран, узнал, что Меркель в беседе с американцами заявила о нежелании «провоцировать Россию», несмотря на настоятельную просьбу из Вашингтона.

Выяснилось, что Петагон ещё в прошлом месяце принуждал глав ведущих стран ЕС к участию в операции с демонстративным прохождением кораблей Франции и Германии через пролив в Азовское море для «моральной поддержки» Киева. Однако получил решительный отказ.

Во Франции также расценили предложенный план похода как «ненужную провокацию».

В агентстве уточнили, что просьба была озвучена вице-президентом США Майком Пенсом 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. ​

Пенс убеждал Меркель, что подключение к акции немецких кораблей должно «показать Путину, что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам».

Меркель по согласованию с Францией готова была к одноразовой акции, однако Порошенко стал настаивать на необходимости регулярного присутствия кораблей НАТО в акватории – «чтобы движение по каналу было открыто постоянно».

Такое неожиданное, в нарушение первоначальных договорённостей, изменение планов – окончательно убедили Францию и Германию в исключительно провокационных намерениях Украины.

В итоге немецкий канцлер и французский президент ответили Майку Пенсу решительным отказом.

Между тем, главы Германии и Франции ещё в декабре прошлого года выступали с крайне жёстким заявлением в адрес Москвы в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Как сообщал «Новый День», Киев планировал подставить под российский огонь натовских наблюдателей в Керченском проливе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении военно-морских сил Украины прорываться без разрешения и лоцманского сопровождения через Керченский пролив с представителями НАТО на своих кораблях.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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