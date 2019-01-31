Госдеп не прочь отправить на дно Азова европейских наблюдателей

Спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер поддержал идею отправки наблюдателей в Азовское море на военных судах ВМСУ, отдав, таким образом, судьбы европейцев в руки неуравновешенных украинских капитанов технически несовершенных украинских бронекатеров.

Вместе с тем, Волкер не забыл проявить «заботу» о безопасности наблюдателей, отдельно указав, что размещаться они должны по приглашению исключительно украинской стороны и на украинской части акватории моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

«Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, что не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем – по приглашению украинского руководства», – указал представитель Госдепа.

Напомним, «Незалежная» недавно в одностороннем порядке расширила размеры своих территориальных вод в два раза, против чего не последовало никаких возражений Запада, но с чем категорически не согласилась Россия. То есть, территориальный спор вокруг обширной акватории, которую Украина теперь считает своей, – налицо.

Тем не менее, Волкер перед предстоящей небезопасной миссией проявляет оптимизм, а не беспокойство.

«Наличие международных наблюдателей в дополнение к украинскому присутствию могло бы быть достаточно позитивным элементом для добавления наблюдателей за ситуацией», – отрапортовал американский чиновник, бодро добавив, что присутствие наблюдателей на украинских бронекатерах под украинским командованием поможет избежать в этом районе ситуаций, подобных инциденту со стрельбой и столкновениями в Керченском проливе.

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение Москвы об одновременном участии западных наблюдателей с российской стороны акватории.

В свою очередь, Россия выступает категорически против полномасштабной и долгосрочной западной миссии в Азовском море, тем более, с непосредственным участием Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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