Волкер вызвал Поршенко на борт американского эсминца и грозил оттуда Кремлю

Представитель Госдепа Курт Волкер принял в Одессе на борту эсминца ВМС США «Дональд Кук» президента Украины Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», американский чиновник решил подбодрить Порошенко в конфликте с Россией накануне выборов и попытался пригрозить Москве от лица Вашингтона.

Волкер намекнул также, что, с точки зрения США, керченский инцидент далеко не исчерпан – даже после позорного провала украинской провокации в проливе.

«Мы стоим и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии. Для меня большая честь быть здесь сегодня вместе с вами, господин президент. Мы здесь как ваши добрые партнеры и друзья. Для нас также важна поддержка свободы судоходства», – провозгласил Волкер.

«Мы осуждаем российскую атаку на украинских моряков в Керченском проливе и мы призываем к освобождению украинских моряков, которые незаконно заключены в России», – добавил он.

Порошенко, в свою очередь, был очень воодушевлён и долго благодарил американского представителя.

«Это также важный сигнал Кремлю: во-первых, что Крым украинский, во-вторых, что свобода мореходства в регионе будет обеспечена, как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, и в-третьих, что украинско-американское партнерство едино, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе, оборонной», – написал в своём отчёте о встрече президент «Незалежной».

Напомним, по словам бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова, план провокации президента Петра Порошенко в Керченском проливе 25 ноября прошлого года оказался сорван благодаря ответственным и аккуратным действиям российских пограничников по задержанию украинских военных кораблей-нарушителей.

Потопление судов и гибель украинских военнослужащих были «главным условием» срыва президентских выборов на Украине и продления полномочий Порошенко на неопределённый срок.

Однако в результате Киеву пришлось ограничиться только шумихой в СМИ и кратковременным введением военного положения.

Как сообщал «Новый День», Киев планирует подставить под российский огонь натовских наблюдателей в Керченском проливе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении военно-морских сил Украины прорываться без разрешения и лоцманского сопровождения через Керченский пролив с представителями НАТО на своих кораблях.

Весьма вероятно, Украину к новой провокации подталкивают из США, представителей которых не будет на украинских кораблях в составе наблюдателей НАТО во время прорыва в Азовское море. Госдепу для обвинения России, также как и Киеву, выгодна гибель европейцев в инциденте.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер поддержал идею отправки наблюдателей НАТО в Азовское море на военных судах ВМСУ, отдав, таким образом, судьбы европейцев в руки неуравновешенных украинских капитанов технически несовершенных украинских бронекатеров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.19

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