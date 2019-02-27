«Будем давить до возвращения Крыма»: США грозят России новыми санкциями

Вашингтон продолжит ужесточать антироссийские санкции, пока Крым не будет возращен Украине. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в своем твиттере.

«Россия, поддерживая свою оккупацию, массово нарушает права человека. Мы продолжим сохранять и усиливать санкции до возвращения Крыма», – написал Волкер в соцсети.

Спецпредставитель США позднее заявил журналистам в Киеве, что Россия должна начать выполнять Минские договоренности на востоке Украины, указав, что Москва «отрицает свою причастность к конфликту». Волкер добавил, что США продолжают вести переговоры с Россией, и выразил надежду на достижение прогресса «по базовым вопросам безопасности» в Донбассе. В то же время он отметил, что Украина должна предоставить специальный статус Донбассу в рамках Конституции и провести амнистию преступлений, которые были совершены «во время конфликта», передает «Интерфакс».

Также Волкер заявил, что Москва должна немедленно освободить моряков ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По его словам, «законных оснований для удержания Россией военнослужащих нет, их немедленно нужно возвратить домой.

Ранее Волкер принял президента Украины Петром Порошенко на борту американского ракетного эсминца ВМС США «Дональд Кук», который прибыл в Одессу в понедельник утром для «повышения стабильности в Черноморском регионе». Корабль пробудет в одесском порту три дня.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал встречу Порошенко и Волкера на борту «Дональда Кука» «визитом вождя туземцев» «Это был, в понимании американцев, визит вождя туземцев, чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину. А заодно и подтвердить, что взамен на стеклянные бусы и куски красивой материи он готов отдать часть территории и половину населения в рабство», – счел парламентарий (цитата по газете «Известия»).

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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