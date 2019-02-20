Эсминец США в Черном море опекают два корабля ВМС России

Эсминец с управляемыми ракетами военно-морских сил США «Дональд Кук» вновь зашел в Черное море. За его действиями следят два российских корабля, сообщили в национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Американский военный корабль зашел в акваторию моря во вторник в 17:00 мск, после чего Черноморский флот установил непрерывную слежку за эсминцем. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМФ США ведут малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс». В пресс-службе ВМС Украины рассказали, что «Дональд Кук» прибудет в порт Одессы 25 февраля.

Как писал «Новый День», в прошлый раз эскадренный миноносец США с «Томагавками» на борту заходил в Черное море 19 января, когда направлялся в порт Батуми для совместных учений со Службой береговой охраны Грузии, 28 января он покинул акваторию моря. Он плотно опекается сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».

Кроме непосредственного сопровождения сторожевиком были задействованы все имеющиеся у российских военных на Крымском полуострове средства слежения. «К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца «Дональд Кук» в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота», – добавили в Минобороны РФ.

Напомним, в апреле 2016 года в акватории Балтийского моря российские Су-24 и вертолет Ка-27 в течение двух дней осуществляли пролеты над эсминцем «Дональд Кук», чем изрядно перепугали американских моряков. Пролеты имитировали атаку и предпринимались на сверхмалой высоте в непосредственной близости от корабля. Попытки связаться с пилотами на английском и русском языках оказались безуспешными. Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что «глубоко озабочено небезопасными и непрофессиональными маневрами» российских самолетов. Обеспокоенность по поводу инцидента выразили и в Белом доме.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, экипажи самолетов Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России при облете эсминца военно-морских сил США «Дональд Кук» (Donald Cook) в нейтральных водах Балтийского моря соблюдали все меры безопасности. «Откровенно говоря, непонятна причина такой болезненной реакции наших американских коллег. В оперативной близости от российской военно-морской базы Балтийского флота принцип свободы судоходства эсминца США вовсе не отменяет принцип свободы воздухоплавания российских воздушных судов», – заявил тогда официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее, в 2014 году, во время натовских учений «Си Бриз» в Чёрном море, эсминец «Дональд Кук» был ослеплён и обездвижен средствами радиоэлектронной борьбы сопровождавших его российских штурмовиков СУ-24М.

Севастополь, Иван Гридин

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