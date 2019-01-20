Американский ракетоносец «Donald Cook» взят на мушку средствами слежения ЧФ РФ

Эсминец «Donald Cook» с «Томагавками» на борту плотно опекается сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».

Кроме непосредственного сопровождения сторожевиком, против непрошеного гостя задействованы все имеющиеся у российских военных на Крымском полуострове средства слежения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с появлением американского эсминца «Donald Cook» в Чёрном море, количество военных кораблей НАТО из нечерноморских стран у берегов России увеличилось до трёх.

Напомним, в акватории уже находятся американский десантный корабль «Fort McHenry» с полутысячей морпехов на борту и разведывательный корабль Великобритании «HMS Echo».

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США «Дональд Кук» сразу после его вхождения в акваторию Черного моря», – заявили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО «Дональд Кук» в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота», – добавили в Минобороны РФ.

Напомним, пребывание военных кораблей нечерноморских стран в акватории Чёрного моря ограничено 21 днём.

Как сообщал «Новый День», в апреле 2016 года российские Су-24 и вертолет Ка-27 в течение двух дней осуществляли пролеты над эсминцем «Дональд Кук», который принимал участие в учениях в Балтийском море, перепугав американских моряков. Пролеты, которые напоминали имитацию атаки, предпринимались на сверхмалой высоте в непосредственной близости от корабля. Попытки связаться с пилотами на английском и русском языках оказались безуспешными. Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что «глубоко озабочено небезопасными и непрофессиональными маневрами» российских самолетов. Обеспокоенность по поводу инцидента выразили и в Белом доме.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, экипажи самолетов Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России при облете эсминца военно-морских сил США «Дональд Кук» (Donald Cook) в нейтральных водах Балтийского моря соблюдали все меры безопасности.

«Откровенно говоря, непонятна причина такой болезненной реакции наших американских коллег. В оперативной близости от российской военно-морской базы Балтийского флота принцип свободы судоходства эсминца США вовсе не отменяет принцип свободы воздухоплавания российских воздушных судов», – заявил тогда официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее, в 2014 году, во время натовских учений «Си Бриз» в Чёрном море, эсминец «Дональд Кук» был ослеплён и обездвижен средствами радиоэлектронной борьбы сопровождавших его российских штурмовиков СУ-24М.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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