НАТО заявляет о вводе дополнительных кораблей в Чёрное море

В НАТО заявили о расширении военного присутствия в Чёрном море для оказания помощи Украине против «российской агрессии».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время неформального завтрака с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Кроме того, стороны ещё раз призвали Россию немедленно освободить украинские военные суда и моряков-нарушителей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе.
«Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать… Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях», – заявил Столтенберг.
Напомним, недавно США с Украиной затеяли масштабные военные учения в Чёрном море.
Учения пройдут в северо-западной части Чёрного моря – в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
То есть, в непосредственной близости от северо-западного побережья Крыма.
Как сообщал «Новый День», в январе на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.
Ранее зашедший в акваторию Чёрного моря эсминец «Donald Cook» с «Томагавками» на борту был взят под плотную опеку сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».
Кроме непосредственного сопровождения сторожевиком, против непрошеного гостя были задействованы все имеющиеся у российских военных на Крымском полуострове средства слежения.
В акватории, кроме американского эсминца, уже находились американский десантный корабль «Fort McHenry» с полутысячей морпехов на борту и разведывательный корабль Великобритании «HMS Echo».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 14.02.19
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