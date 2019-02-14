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Четверг, 14 февраля 2019, 21:26 мск

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НАТО заявляет о вводе дополнительных кораблей в Чёрное море

Фото: svet.sme.sk

В НАТО заявили о расширении военного присутствия в Чёрном море для оказания помощи Украине против «российской агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время неформального завтрака с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, стороны ещё раз призвали Россию немедленно освободить украинские военные суда и моряков-нарушителей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе.

«Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать… Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях», – заявил Столтенберг.

Напомним, недавно США с Украиной затеяли масштабные военные учения в Чёрном море.

Учения пройдут в северо-западной части Чёрного моря – в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

То есть, в непосредственной близости от северо-западного побережья Крыма.

Как сообщал «Новый День», в январе на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.

Ранее зашедший в акваторию Чёрного моря эсминец «Donald Cook» с «Томагавками» на борту был взят под плотную опеку сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».

Кроме непосредственного сопровождения сторожевиком, против непрошеного гостя были задействованы все имеющиеся у российских военных на Крымском полуострове средства слежения.

В акватории, кроме американского эсминца, уже находились американский десантный корабль «Fort McHenry» с полутысячей морпехов на борту и разведывательный корабль Великобритании «HMS Echo».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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