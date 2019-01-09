Пентагон перебросил в Одессу подразделение подводных диверсантов

На базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили источники военной разведки ДНР в Одессе.

Подводные диверсанты прибыли под видом строительных батальонов для якобы переоборудования украинской базы десанта. Однако, по сообщению армейской агентуры, ремонт на базе давно завершён.

Сообщается также, что первая небольшая группа американских инструкторов из числа «Морских котиков» прибыла на базу ещё год назад для обучения украинского спецназа боевым и диверсионным навыкам под водой.

По мнению военных ДНР, в этот раз полноценное подразделение элитных подводных диверсантов ВМС США прибыло на Украину уже не для консультирования, а для выполнения специальных боевых задач.

«Силы специальных операций что-то готовят, и это довольно серьёзная провокация. «Морские котики» просто так военно-транспортными самолётами не «путешествуют». Они прибывают к месту назначения для выполнения поставленных задач», – сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на разведку ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.01.19

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