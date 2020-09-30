Американский военный самолёт совершил аварийную посадку в Одессе

Военно-транспортный самолёт ВВС США C-130 Hercules экстренно сел в аэропорту Одессы с неисправным двигателем. Борт вылетел с базы «Рамштайн» в Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает одесский новостной ресурс «Думская».

С какими целями самолёт находился в небе над Украиной не уточняется.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.

Симферополь, Иван Капустин

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