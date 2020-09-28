Украина напрашивается на ядерный армагеддон – экс-министр

Украинская власть подставляет территорию страны под возможный ядерный удар, позволяя американским стратегическим бомбардировщикам B-52 беспрепятственно летать в небе «Незалежной» и имитировать ракетные обстрелы Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Вот эти полеты американских бомбардировщиков – новое явление. И не просто бомбардировщиков, а носителей ядерного оружия, это B-52. Вообще, в чем правы депутаты, допуск иностранных сил на территорию Украины, особенно носителей ядерного оружия, конечно, требует согласия Верховной рады Украины по Конституции. Насколько я знаю, этот вопрос не обсуждался, согласия Верховной рады не было получено.

Тем более вся пресса написала, и были заявления, в том числе западные, что американские бомбардировщики отрабатывали в учебном порядке возможность запуска ракет по территории России, по Крыму и так далее. А Россия ответила – у нас это вскользь прошло – полетами бомбардировщиков Ту-160, намного более мощных носителей ядерного оружия вдоль границ Украины и Белоруссии.

То есть, мы потенциально превращаемся в возможный будущий театр военных действий. Это должно всех насторожить, тем более, что здесь как раз уместна тема «Будапештского меморандума». Там Россия, ведь, обязалась не предпринимать каких-то действий против Украины в связи с отказом Украины от ядерного оружия, и брала обязательства не применять ядерное оружие.

Но если Украина будет как-то на своей территории допускать иностранное ядерное оружие, то понятно, что эти требования все изменятся. И что особо для нас опасно, мы можем стать полем конфликта с применением ядерного оружия», – приводит слова Суслова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.09.20

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