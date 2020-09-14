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Понедельник, 14 сентября 2020, 16:21 мск

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В небе над Украиной вновь появились стратегические бомбардировщики США

Со стороны Польши в воздушное пространство Украины вошли два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofotress.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на авианавигационные ресурсы сообщает «Интерфакс».

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании.

Напомним, десять дней назад два стратегических бобардировщика США уже появлялись у берегов Крыма со стороны Украины и имитировали ядерный удар по полуострову.

Ранее Пентагон перебросил в Великобританию шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofotress.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.09.20

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